So cosa hai fatto. Il trailer

È già disponibile il trailer di So cosa hai fatto, diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il film è il quarto capitolo della serie I Know What You Did Last Summer, sequel dell’omonimo film del 1997 e di Incubo finale (I Still Know What You Did Last Summer) del 1998.

So cosa hai fatto è interpretato da Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung e Nicholas Alexander Chavez mentre Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. riprendono i ruoli di Julie James e Ray Bronson dei primi due film.

In So cosa hai fatto, dopo aver causato inavvertitamente un incidente d’auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto la scorsa estate ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del leggendario “Massacro di Southport” del 1997 per chiedere aiuto.

So cosa hai fatto sarà nelle sale italiane dal 16 luglio.

Luisa Scarlata