The Social: Il prezzo della verità. Il teaser trailer

Non perderti il teaser trailer di The Social: Il prezzo della verità, il nuovo film Sony Pictures scritto e diretto da Aaron Sorkin e interpretato da Mikey Madison (Anora), Jeremy Allen White (The Bear), Wunmi Mosaku (Loki), Betty Gilpin (GLOW) e Billy Magnussen (No Time to Die) con Bill Burr (The Mandalorian) e Jeremy Strong (Succession)

The Social: Il prezzo della verità si basa sugli eventi che hanno condotto alla clamorosa inchiesta del Wall Street Journal nota come “The Facebook Files”. Il film è ispirato alla storia vera diFrances Haugen (Mikey Madison), una giovane ingegnera di Facebook che si rivolge a Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), giornalista del Wall Street Journal, per intraprendere un pericoloso percorso che la porterà a rivelare i segreti più gelosamente custoditi del social network.

The Social: Il prezzo della verità sarà nelle sale italiane dall’8 di ottobre.

Luisa Scarlata