Spider-Man: Brand New Day. Il primo trailer

È già disponibile il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.

Spider-Man: Brand New Day, segna un capitolo completamente nuovo per Peter Parker e Spider-Man. Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città — uno Spider-Man a tempo pieno — ma con l’intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato.

Spider-Man: Brand New Day sarà nelle sale italiane dal 29 di luglio.

Luisa Scarlata