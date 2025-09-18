Arriva il nuovo trailer di Springsteen: Liberami dal Nulla

È ora disponibile il nuovo trailer di Springsteen: Liberami dal Nulla, il film che segue la realizzazione di “Nebraska” di Bruce Springsteen del 1982, un album acustico puro e tormentato che ha segnato un momento di svolta nella sua vita e che è considerato una delle sue opere più durature.

Interpretato da Jeremy Allen White, il film segue a Springsteen nell’anno in cui era un giovane musicista sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile equilibrio tra la pressione del successo e i fantasmi del suo passato. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, “Nebraska” segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere.

Springsteen: Liberami dal Nulla uscirà nelle sale italiane il prossimo 23 di ottobre.

Luisa Scarlata