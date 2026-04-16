Street Fighter. Il trailer italiano

È ora disponibile il trailer italiano di Street Fighter, diretto da Kitao Sakurai.

Siamo nel 1993. Un’epoca di sale giochi, monete consumate e leggende nate a colpi di joystick. Ryu e Ken Masters, Street Fighters un tempo inseparabili, oggi sono lontani, divisi da scelte e ferite mai rimarginate. Il destino li richiama sul ring quando la misteriosa Chun-Li li arruola per il nuovo World Warrior Tournament: un torneo spietato dove i pugni decidono il futuro e la furia riscrive il destino…

Street Fighter uscirà nelle sale italiane prossimamente.

Luisa Scarlata