The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine. Il trailer

19-04-2026
È ora disponibile il trailer di The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine, il thriller epico con Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong e Allison Janney, diretto da Ridley Scott.
The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine racconta la storia di Hig, un giovane pilota che, insieme a Bangley, un militare esperto di sopravvivenza, si è costruito una dimora efficiente ma isolata in un brutale mondo post-apocalittico, finché una misteriosa trasmissione radio spinge Hig ad avventurarsi nell’ignoto alla ricerca della speranza e dell’umanità in cui crede ancora.
The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine uscirà nelle sale italiane il 26 di agosto.
Luisa ScarlataArchivio