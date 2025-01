Arriva ad aprile The Last of Us 2

La seconda e attesissima stagione di The Last of Us, arriverà il prossimo mese di aprile.

La storia della seconda stagione di The Last of Us continuerà a seguire Joel ed Ellie cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, concentrandosi però anche su un nuovo personaggio, Abby (Kaitlyn Dever). Abby è una figura controversa e la sua prima apparizione nel trailer stabilisce il suo ruolo devastante ma fondamentale.

La seconda stagione di The Last of Us sarà composta da sette episodi.

Luisa Scarlata