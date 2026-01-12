The Pitt avrà una terza stagione

È appena iniziata la seconda stagione ma The Pitt è stata già rinnovata per una terza.

La prima stagione di The Pitt è stata particolarmente apprezzata dalla critica e dall’industria per il suo ritratto rigoroso del lavoro sanitario e delle sfide affrontate dai professionisti in prima linea.

La seconda stagione della serie è ambientata dieci mesi dopo gli eventi del finale della prima e si svolge durante il fine settimana del 4 luglio. Il dottor Michael “Robby” Robinavitch e il resto del team hanno avuto il tempo di elaborare le conseguenze della sparatoria e di altri eventi traumatici vissuti in precedenza. Uno dei fili conduttori sarà proprio il percorso di recupero emotivo del personaggio interpretato da Wyle, che riconosce la necessità di affrontare il proprio trauma.

La terza stagione di The Pitt debutterà probabilmente a gennaio del 2027.

Luisa Scarlata