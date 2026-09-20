The Social: Il prezzo della verità. Il trailer

Non perderti il trailer di The Social: Il prezzo della verità, scritto e diretto da Aaron Sorkin e interpretato da Mikey Madison, Jeremy Allen White, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen con Bill Burr e Jeremy Strong.

Ispirato a eventi reali e alle informazioni che hanno dato il via alla resa dei conti sul mondo dei social a cui stiamo assistendo oggi, The Social: Il prezzo della verità si pone come ideale opera complementare al film di successo The Social Network. Una vera storia di Davide contro Golia in cui Frances Haugen (Mikey Madison), una giovane ingegnera di Facebook, si rivolge a Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), giornalista del Wall Street Journal, per intraprendere un pericoloso percorso che la porterà a svelare i segreti più gelosamente custoditi del social network.

The Social: Il prezzo della verità uscirà nelle sale italiane l’8 di ottobre.

Luisa Scarlata