Whalefall. Il teaser trailer

È già disponibile il teaser trailer di Whalefall, il thriller di sopravvivenza diretto da Brian Duffield e interpretato da Josh Brolin e Austin Abrams.

In Whalefall, dopo la morte di suo padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) si immerge al largo della costa centrale della California alla ricerca dei suoi resti, ma viene inghiottito da un’enorme balena. Mentre è intrappolato nel suo ventre con solo un’ora di ossigeno a disposizione, Jay si rende conto che le lezioni apprese a fatica dal padre potrebbero essere la chiave per la sua fuga…

Whalefall uscirà nelle sale italiane a ottobre.

Luisa Scarlata