When in Rome arriva il 21 agosto in Italia

Dopo il clamoroso successo di pubblico nei paesi scandinavi, dove è stato in testa al boxoffice della scorsa stagione, arriva il prossimo 21 agosto anche in Italia, con Circuito Cinema Distribuzione e Vivo film, When in Rome.

Diretto dal danese Niclas Bendixen, il film rinnova il legame cinematografico tra Copenhagen e l’Italia, di nuovo all’insegna di una commedia sentimentale che non rinuncia a giocare con i cliché del Belpaese.

Al centro del racconto, il viaggio a Roma che Gerda (Bodil Jørgensen) e Kristoffer (Kristian Halken) si regalano per il loro quarantesimo anniversario di matrimonio. Ma nella città eterna, dove in gioventù aveva studiato per diventare un’artista, Gerda ritrova casualmente il suo insegnante dell’epoca, Joannes (Rolf Lassgård), che non ha perso un grammo del fascino che le aveva fatto perdere la testa, e che adesso rischia di mandare all’aria l’equilibrio della coppia…

When in Rome è una produzione Motor (Danimarca) in coproduzione con Vivo film (Italia) e Gimme a Break (Svezia).

Luisa Scarlata