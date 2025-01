Arriva il 24 aprile l’ultima stagione di You

La quinta e ultima stagione di You arriverà il prossimo 24 aprile, quando Penn Badgley metterà fine alla sua dannata storia.

Abbiamo dovuto aspettare quasi due anni per rivedere il suo personaggio, quindi le aspettative per questo finale sono altissime. Per stuzzicarci, Netflix ha condiviso un breve trailer che non ci ha deluso.

Nella quinta stagione di You, composta da un totale di dieci episodi, Joe Goldberg “torna a New York per vivere il suo ‘e vissero felici e contenti’… finché la sua vita perfetta non viene minacciata dai fantasmi del passato e dai suoi stessi desideri oscuri”.

Non vediamo l’ora di vederla!

Luisa Scarlata