Chi siamo

Luisa Scarlata

Direttrice di Cineradar, copywriter con più di 20 anni di esperienza nelle migliori agenzie di pubblicità. Appassionata di cinema e serie televisive e autrice di articoli, racconti, vignette e poesie.

Andy Ospina

Redattrice di Cineradar. Appassionata della settima arte, è fotografa e truccatrice professionale per il cinema, le serie tv e gli effetti speciali. Per lei, il backstage non ha segreti.

Michael Lisci

Redattore di Cineradar e webmaster. Appassionato di cinema e serie televisive, amante delle sceneggiature e della musica. Studente di informatica.

Simona Soppelsa

Redattrice di Cineradar. Appassionata della lettura, della scrittura, del cinema e dell’arte. Studentessa universitaria in Scienze Umanistiche..