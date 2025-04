Adolescente (Adolescence) è una miniserie di dramma criminale e psicologico di Jack Thorne e Stephen Graham. La serie, diretta da Philip Barantini, è composta da 4 episodi girati ciascuno in un unico piano sequenza.

In Adolescente, il mondo di una famiglia “normale” viene sconvolto quando Jamie Miller, di 13 anni, viene arrestato con l’accusa di aver assassinato una compagna di classe. La situazione tanto estrema quanto inaspettata, li obbliga ad affrontare i peggiori incubi di qualsiasi genitore…

Non saremo certo i primi a dire che Adolescente è una serie eccezionale, tanto tecnicamente (il fatto che ogni episodio sia girato interamente senza stacchi, ha una capacità di coinvolgimento del cento per cento), come sul versante dell’interpretazione (l’esordiente Owen Cooper e Stephen Graham, in particolare, sono impressionanti). Dal lato emotivo, invece, definiremmo Adolescente un dolore necessario. Che va visto e sentito.

La serie di Graham, infatti, va ben oltre l’intrattenimento: è un lavoro importante, che prova a entrare in un mondo le cui porte sono pesantissime o persino chiuse a chiave a volte, nonostante in fondo, chi è dall’altra parte, spera soltanto che qualcuno faccia uno sforzo per aprirle.

Quel qualcuno sono (dovrebbero essere) dei genitori inconsapevoli, a volte distratti, oppure convinti che qualcosa di davvero brutto non succederà proprio a loro. Genitori che credono di sapere, ma che in realtà non sanno nulla; che si scordano di essere un esempio in tutto ciò che fanno e dicono, che non si preoccupano di un figlio chiuso per ore nella sua cameretta con un telefono in mano, illudendosi che “cosa potrà mai succedergli”.

E invece succede che gli adolescenti hanno un mondo tutto loro - con dei codici precisi e indecifrabili - che i genitori ignorano completamente se non riescono a farselo raccontare. E farselo raccontare richiede sforzo, fatica, empatia, sacrificio, scomodità. Tutte cose che nei primi anni di vita di un figlio sono, nella maggior parte dei casi, date per scontate ma che chissà perché, ad un certo punto, vengono ritenute meno necessarie. Come se il grosso del lavoro fosse finito (quando è appena cominciato). “Ormai è cresciuto”, “non è più un bambino”.

Esatto, non lo è. Ora è un adolescente. E guai a non far parte del suo mondo.

Luisa Scarlata