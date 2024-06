Baby Reindeer è una serie televisiva di dramma psicologico basata su eventi realmente accaduti al regista e protagonista della serie, Richard Gadd.

In Baby Reindeer, l’aspirante comico Donny Dunn (Richard Gadd) lavora come cameriere in un pub londinese. Un giorno offre una tazza di tè a una nuova cliente, Martha (Jessica Gunning), per tirarla su di morale. Lei, però, sviluppa un attaccamento esagerato a Donny e inizia a molestarlo online e in qualsiasi altro modo possibile. Tuttavia, anche Donny ha i suoi traumi irrisolti…

Nonostante quanto spesso sia stato detto, Baby Reindeer non è una serie su un uomo vittima di stalking. O, almeno, non è solo questo. Ed è importante sottolinearlo.

Perché nella storia vera di Richard Gadd, non c’è solo una donna indubbiamente molto disturbata, ma anche un uomo che le fa da specchio, tormentato anch’egli da gravi traumi mai superati.

E questa è proprio l’esplorazione più interessante della serie: mostrare come “la cacciatrice” (Martha) annusi correttamente la preda più adatta; e allo stesso modo come “la preda” (Richard) - in ultima analisi - si lasci scegliere, perché in fondo, in un certo senso, desidera morire.

Ci sono molti perdenti e pochissimi vincitori in Baby Reindeer. Ed è esattamente questo il motivo per vederla.

Luisa Scarlata