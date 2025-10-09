Boots è una serie televisiva drammatica statunitense creata da Andy Parker e basata sul libro di memorie The Pink Marine di Greg Coope White. È composta da una sola stazione di 8 episodi.

In Boots siamo nel 1990 e Cameron Cope, un adolescente americano segretamente gay, si arruola insieme al suo migliore amico eterosessuale nel Corpo dei Marine…

Boots trova il suo asse più incisivo nel modo in cui affronta l’omosessualità all’interno di un contesto militare rigido e profondamente normativo. Lontana dal trattare il tema come un conflitto secondario, la serie lo colloca al centro del racconto, mostrando come la mascolinità obbligatoria, la violenza simbolica e i codici di appartenenza attraversino la quotidianità della caserma. Lo spazio militare diventa così un territorio in cui l’identità deve essere costantemente negoziata, se non apertamente nascosta.

La serie restituisce con sensibilità l’isolamento di Cope, sospeso tra il desiderio di appartenere e l’impossibilità di essere pienamente visibile. Non ci sono grandi discorsi né sottolineature: il conflitto si manifesta attraverso sguardi, battute umilianti e una tensione latente che percorre camerate e addestramenti. La scrittura coglie con precisione il modo in cui l’omofobia agisce spesso in forma sotterranea, normalizzata all’interno della routine.

Tuttavia, Boots evita il pessimismo assoluto. Con il procedere degli episodi, Cope – così come alcuni dei suoi compagni – riesce a trovare una forma di integrazione possibile, fragile ma significativa, grazie all’esperienza di chi, prima di lui, ha dovuto affrontare le stesse battaglie. Quella memoria di resistenza apre uno spazio minimo ma decisivo per la sua evoluzione personale, suggerendo che anche all’interno di un sistema rigido può avviarsi un cambiamento.

Boots supera così il mero racconto della formazione militare per trasformarsi in una riflessione scomoda quanto necessaria su identità, appartenenza e sopravvivenza in contesti ostili.

Luisa Scarlata