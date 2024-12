Come uccidono le brave ragazze (A Good Girl’s Guide to Murder) è una serie televisiva britannica basata sul romanzo omonimo di Holly Jackson, adattata da Poppy Cogan e diretta da Dolly Wells.

In A Good Girl’s Guide to Murder Pip Fitz-Amobi (Emma Myers), una ragazza coraggiosa e intraprendente, non è convinta che, cinque anni prima, la studentessa e sua amica Andie Bell sia stata uccisa dal fidanzato Sal Singh. Per questo motivo, inizia a indagare a fondo, senza preoccuparsi dei pericoli e delle minacce di chi vuole che la verità resti nascosta…

Il punto di forza di questa serie è senza dubbio la sua protagonista, la giovane attrice Emma Myers, che aveva già conquistato in molti, grazie al suo ruolo in “Wednesday” come coinquilina di Jenna Ortega. Infatti, se non fosse per lei e per il suo carisma, A Good Girl’s Guide to Murder avrebbe probabilmente ottenuto meno successo e, almeno da parte nostra, un giudizio più severo.

La serie, infatti, ci è piaciuta e ci ha intrigato, ma non possiamo non sottolineare che il suo punto debole è la credibilità. In molti momenti, risulta piuttosto paradossale, infatti, che la coraggiosa protagonista di questa storia riesca a uscire indenne da tutte le situazioni chiaramente pericolose in cui si caccia con regolarità.

Ovviamente, stiamo parlando di una fiction e di un’età in cui la capacità di valutare i rischi è abbastanza ristretta, ma… tutto ha un limite, e questa serie lo supera spesso.

Detto ciò, A Good Girl’s Guide to Murder rimane comunque una serie che consigliamo di vedere: per la sua grande capacità di intrattenere, per la trama sufficientemente intrigante e, ovviamente, per il talento della sua brillante attrice protagonista.

In fin dei conti, non è poco.

Luisa Scarlata