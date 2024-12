Disclaimer - La vita perfetta.

Disclaimer è una miniserie composta da sette episodi, scritta e diretta da Alfonso Cuarón. La serie è basata sull’omonimo romanzo di Renée Knight.

In Disclaimer Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), è una giornalista di fama mondiale e autrice di documentari. Inaspettatamente, scopre che un terribile segreto del suo passato viene rivelato in un romanzo incentrato su di lei. Un segreto capace di mettere a rischio tutto ciò che ha costruito con fatica: il suo matrimonio, la sua famiglia, la sua carriera…

Se questo racconto è stato così acclamato - tanto dal pubblico come dalla critica - una ragione c’è. Ed è che di fondo lo merita, anche se per noi non è esente da qualche difetto.

Disclaimer è una serie dai mille volti e dalle mille letture, ed in questo sta la genialità di Cuarón: nella capacità di depistare colui che guarda e di condurlo, errore dopo errore, a scoprire che le cose spesso non sono ciò che sembrano e che la realtà è assai più complessa dell’apparenza.

In quanti modi può essere riportata una storia? Quante versioni può avere? Dipende da chi la ascolta? Dipende da chi la racconta? Quanto è facile manipolare un fatto, un ricordo, e quanto sono veritiere le immagini? Quante volte siamo convinti di sapere tutto e invece, non sappiamo nulla?

Disclaimer non è solo un racconto sulla violenza, sugli effetti del trauma e della colpa, sulla necessità di vendetta e sull’ipocrisia; è soprattutto un minuzioso lavoro che mira a sottolineare la potenza della narrazione e quanto sia essenziale, ancor più di questi tempi, la ricerca della verità.

Per fare tutto questo, Cuarón mette in campo un cast di attori eccezionali, (tra cui spiccano la intensissima protagonista Cate Blanchett e il suo “antagonista” Kevin Kline) e sceglie una fotografia algida e “sfuggente” (come la verità) e una scrittura che scava nei sentimenti dei protagonisti con grandissima efficacia.

Tuttavia, come anticipato all’inizio della recensione, ci risultano abbastanza incomprensibili alcuni errori francamente un po’ banali, come le esagerazioni dei fatti in entrambe le versioni della storia che rischiano di sminuirne la credibilità, e alcuni ulteriori dettagli che non menzioniamo per evitare la zona spoiler.

Niente di troppo grave. Disclaimer rimane per noi una serie consigliatissima. Semplicemente, non riusciamo a dargli il 10 che avrebbe potuto avere.

Luisa Scarlata