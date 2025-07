L’eternauta è una serie tv argentina di dramma e fantascienza. È l’adattamento del celebre fumetto omonimo, pubblicato per la prima volta nel 1957 e creato da Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López.

L’eternauta racconta la storia di un’invasione aliena sulla Terra, che utilizza una tormenta di neve tossica per annientare la maggior parte della popolazione. La storia si svolge a Buenos Aires dove, da quando esistono dati meteorologici registrati, è nevicato solo tre volte nella storia. I pochi sopravvissuti non sono consapevoli di quale evento li abbia colpiti, se una guerra nucleare o un incidente chimico o qualcosa di ancor più misterioso. Nella città lentamente si genera una resistenza all’invasione, capeggiata da Juan Salvo (che è anche un veterano della guerra delle Malvinas) e dal suo amico di infanzia Alfredo Favalli. Ad essi si uniscono altri personaggi che apportano il loro valore umano alla sopravvivenza collettiva…

Adattare e attualizzare un fumetto complesso e stracarico di significati storico-politici non era affatto una missione facile. Secondo noi Bruno Stagnaro ci è riuscito in parte (per essere precisi, più nella prima, quella della nevicata letale, che nella seconda, quando effettivamente entra in gioco l’invasione aliena).

L’efficacia visiva c’è tutta, cosí come ci sono il ritmo, la messa in scena (di una Buenos Aires candidamente spaventosa), il dramma, il senso di oppressione, la tensione narrativa. Quello che invece secondo noi manca, è una migliore contestualizzazione degli eventi che vengono presentati nonché una certa banalità (anche un tantino cringe, ai giorni nostri) nel rappresentare la minaccia aliena sotto forma di giganteschi cascarudi.

Nonostante si tratti di un adattamento, in generale L’eternauta è abbastanza fedele al fumetto (per chi lo conosce, ovviamente). Finora le 6 puntate della prima stagione ci hanno lasciato in un primo momento abbastanza convinti e poi leggermente perplessi. Certo è che una seconda stagione arriverà.

Forse, a quel punto, sarà tutto più chiaro.

Luisa Scarlata