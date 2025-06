Good American Family è una miniserie di 8 episodi creata da Katie Robbins e basata sul caso reale di Natalia Grace. La serie è interpretata da Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen Faith Reid.

Good American Family si ispira al celebre e inquietante caso di una coppia del Midwest (Kristine e Michael Barnett) che adotta una bambina con una rara forma di nanismo: Natalia Grace. Quando i Barnett iniziano a crescere Natalia insieme ai loro tre figli biologici, emerge un mistero sulla sua vera età, sulle sue origini e sul suo comportamento…

Good American Family porta in scena una dramma realmente accaduto che sconvolge non solo per la storia in sé, bensì per l’innumerevole serie di ambiguità e di errori che sono stati commessi e perpetrati da ogni singolo protagonista di questa terribile vicenda.

Ci sta che ognuno racconti i fatti dal proprio punto di vista: è umano e succede in qualunque tipo di narrazione. Ma nella vicenda che vede tristemente protagonisti Natalia Grace ed i coniugi Barnett, le versioni sono così diverse che decidere da che parte stare diventa, fino alla fine della serie, una sorta di missione impossibile.

Ed è proprio su questa ambivalenza, sui dubbi, sulle angolazioni, che gioca Good American Family, al punto tale da dividere la serie in due parti: una prima, dalla prospettiva dei coniugi Barnett (ovviamente a favore loro) e una seconda da quella di Natalia Grace, attraverso la quale emerge, un passo alla volta, la verità o ciò che più le si avvicina.

Il verdetto finale? A vincere non è nessuno, in questa assurda e tristissima storia, se non l’amarezza e il dubbio. Che rimane, ancora oggi, nella realtà.

Un appunto sulle interpretazioni: riuscita e decisamente credibile quella di Christina Hendricks così come di Imogen Faith Reid nel difficilissimo ruolo di Natalia; sufficiente ma senza brillare quella di Mark Duplass, mentre delude quella di Ellen Pompeo che risulta spesso forzata nel ruolo di questa madre perennemente contraddittoria e a tratti spaventosa. Dalla (ex) dottoressa Grey, ci aspettavamo di più.

Luisa Scarlata