Heated Rivalry è una serie tv di dramma sportivo creata, scritta e diretta da Jacob Tierney. È basata sulla serie di romanzi Game Changers di Rachel Reid (concretamente nel secondo libro, con un episodio dedicato al primo).

In Heated Rivalry, Shane Hollander e Ilya Rozanov sono due delle più grandi stelle della lega di hockey su ghiaccio, uniti dall’ambizione, dalla rivalità e da un’attrazione magnetica che nessuno dei due comprende del tutto. Quello che inizia come un’avventura segreta, si trasforma in un lungo viaggio fatto di amore, negazione e scoperta di sé…

Heated Rivalry è diventata un successo clamoroso, conquistando rapidamente un pubblico ampio e appassionato. La serie si distingue per l’intensità della relazione tra i suoi protagonisti e per una messa in scena che punta sulla tensione emotiva tanto quanto sull’attrazione fisica. Questo equilibrio — a volte scomodo, a volte elettrizzante — è proprio ciò che ha generato così tanta discussione tra gli spettatori.

Nei primi episodi, alcuni potrebbero percepire la narrazione come eccessivamente incentrata sulla componente sessuale e quindi in qualche modo superficiale. Questa sensazione iniziale può dare l’impressione di una storia più provocatoria che profonda, quasi come se il desiderio dominasse completamente il racconto.

Tuttavia, con il passare degli episodi diventa chiaro che questo approccio iniziale non è affatto casuale. Tutto il percorso, infatti, costruisce lentamente il terreno per gli ultimi due episodi, che rappresentano il vero cuore della serie. Qui la storia cambia registro: il sentimento comincia a imporsi sul corpo e sulla ragione, ed i personaggi si trovano finalmente ad affrontare ciò che provano davvero.

Il risultato sono due capitoli finali bellissimi e intensi, che ricontestualizzano ciò che li precede e portano la serie ad un altro livello. Inoltre, aprono ottime premesse per una seconda stagione che, se manterrà questa evoluzione emotiva, promette di essere ancora più memorabile della prima.

Heated Rivalry è una serie coraggiosa e sfacciata che non ha paura di mostrare l’amore tra due uomini in tutte le sue sfaccettature, senza moralismi edulcorati e senza vergogna. Proprio grazie a questa onestà — diretta, intensa e senza scorciatoie — la serie ha trionfato nei cuori e nelle menti di molti spettatori, riuscendo a colpire nel segno e rendendo l’attesa per la seconda stagione altissima.

Per trattarsi di un inizio, il risultato è francamente impressionante!

Luisa Scarlata