La sua verità (His & Hers) è una miniserie televisiva di 6 episodi ideata da William Oldroyd. Basata sull’omonimo romanzo di Alice Feeney, vede come protagonisti Tessa Thompson e Jon Bernthal.

In La sua verità, Anna è un’ex giornalista televisiva che si è allontanata dalla sua carriera e dalla sua vita privata. Quando viene a sapere di un omicidio a Dahlonega, la piccola cittadina della Georgia dove è cresciuta, decide di tornare per indagare sul caso. Ma il suo ritorno la costringe a fare i conti con il passato e, soprattutto, con Jack Harper, il suo ex marito e detective incaricato ufficialmente delle indagini, il quale non si fida delle sue motivazioni né del suo coinvolgimento…

La sua verità parte da una premessa tanto semplice quanto efficace: un omicidio, due investigatori e due versioni della stessa storia. Anna torna nella sua città natale per cercare la verità, mentre Jack si occupa ufficialmente del caso. Fin dall’inizio, la serie lascia intendere che nessuno dei due sia completamente affidabile e che, dietro l’indagine, si nasconda una storia personale fatta di ferite, segreti e rancori.

Uno dei punti di forza della serie è proprio la struttura narrativa. La storia alterna continuamente il punto di vista di lui e di lei, spingendo lo spettatore a mettere in discussione ciò che ha appena visto e a chiedersi chi stia raccontando la verità. Questo gioco di prospettive funziona soprattutto nei primi episodi, creando un’atmosfera di costante diffidenza in cui quasi tutti i personaggi sembrano avere qualcosa da nascondere.

Tessa Thompson e Jon Bernthal sostengono gran parte della serie con interpretazioni intense e cariche di tensione. Al di là del mistero, è interessante seguire il rapporto ormai logoro tra Anna e Jack e vedere come i loro conflitti personali finiscano per intrecciarsi con l’indagine. A tratti la narrazione può risultare un po’ caotica, tra indizi, personaggi e continui cambi di prospettiva. La serie ritrova tuttavia la sua forza negli ultimi due episodi, particolarmente potenti e capaci di aumentare notevolmente le aspettative.

La sua verità riesce a mantenere alta l’attenzione grazie al ritmo agile e ai suoi soli sei episodi, che si prestano a una visione tutta d’un fiato. E se per gran parte della storia si può avere la sensazione di aver già capito dove tutto andrà a parare, il finale riserva una grande sorpresa. Un colpo di scena che rappresenta senza dubbio uno dei punti di forza di questa miniserie targata Netflix.

In definitiva, un prodotto consigliato agli amanti dei thriller investigativi, dei segreti e delle storie in cui nulla è esattamente come sembra.

Luisa Scarlata