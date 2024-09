Limitless è una serie documentaristica di sei episodi, creata da Darren Aronofsky e interpretata da Chris Hemsworth.

In Limitless, il celebre attore Chris Hemsworth decide di sfidare se stesso per scoprire come si può vivere più a lungo e in buona salute. Con l’aiuto di esperti di fama mondiale, Hemsworth si imbarca in una serie di sfide estreme per superare i suoi limiti e cercare di prevenire le malattie legate all’invecchiamento prima che si manifestino…

Limitless è una serie affascinante ed emozionante che, come la Psicologia Positiva, si basa su un concetto rivoluzionario, sviluppato a partire da questa semplice domanda: perché l’essere umano agisce per curarsi solo quando è già malato invece di adottare una serie di comportamenti salutari che possano evitare il fatto di ammalarsi? In sintesi, perché non basare tutto sulla prevenzione piuttosto che sulla cura?

È risaputo che, per curarsi, sono necessari i farmaci. Ma invece: cosa serve per prevenire?

Forza, resilienza, accettazione. E ancora: igiene alimentare, memoria, allenamento fisico e mentale. Chris Hemsworth - insieme a un grande team di professionisti e al supporto della sua famiglia - ce lo dimostra, mettendosi completamente in gioco e affrontando con coraggio prove estreme, con la convinzione che l’obiettivo finale valga la pena.

Il risultato è un documentario educativo che, grazie alla simpatia e al carattere umile di Hemsworth, diventa subito additivo e, a suo modo, anche divertente.

Consigliato al 100%!

Luisa Scarlata