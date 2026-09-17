Monster: La storia di Lizzie Borden (Monster: The Lizzie Borden Story) è la quarta stagione, composta da otto episodi, della serie antologica crime biografica Monster, creata da Ian Brennan per Netflix. È la prima stagione dell’antologia a concentrarsi su una presunta assassina e la prima ambientata al di fuori del XX secolo.

La serie racconta la vicenda di Lizzie Borden (Ella Beatty), sospettata di aver ucciso a colpi d’ascia il padre e la matrigna nel 1892, a Fall River, nel Massachusetts. Processata per il duplice omicidio, Lizzie fu infine assolta, ma il caso continua ancora oggi ad alimentare interrogativi e controversie.

Monster: La storia di Lizzie Borden si addentra in uno dei casi criminali più celebri e discussi della storia americana, ricostruendo il contesto che circonda la protagonista e gli omicidi che sconvolsero la comunità di Fall River. La serie punta su un’atmosfera cupa e su una narrazione che intreccia fatti, sospetti, conflitti familiari e contraddizioni, cercando di esplorare le zone d’ombra di una vicenda rimasta in parte irrisolta nell’immaginario collettivo.

Uno dei principali punti di forza è la ricostruzione dell’epoca, capace di restituire le rigide convenzioni sociali e la tensione psicologica del periodo. Il ritmo, tuttavia, è discontinuo e alcuni passaggi si dilungano eccessivamente. A questo si aggiunge una rappresentazione estremamente gore della violenza, con sequenze esplicite e disturbanti che rischiano di risultare gratuite, privilegiando talvolta lo shock visivo rispetto alla costruzione drammatica.

La serie trova un certo interesse nell’ambiguità della protagonista e nella difficoltà di distinguere i fatti dalle interpretazioni accumulate nel tempo, ma non sempre approfondisce adeguatamente le motivazioni dei personaggi, affidandosi spesso alla crudezza delle immagini e alla notorietà del caso.

Nel complesso, Monster: La storia di Lizzie Borden è un crime drama dalla buona ambientazione, costruito attorno a una vicenda che continua a esercitare un notevole fascino, ma incapace di raggiungere pienamente l’intensità e la profondità promesse. La violenza grafica, particolarmente esplicita, non sarà apprezzata da tutti e non basta a compensare le irregolarità della narrazione.

Una proposta per gli appassionati del true crime più cupo e brutale, ma meno convincente per chi cerca uno sguardo davvero originale sul genere.

Luisa Scarlata