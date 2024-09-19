Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) è la seconda stagione, composta da 9 episodi, di Monster, la serie antologica statunitense di genere crime e biografico creata da Ryan Murphy e Ian Brennan per Netflix.

Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez racconta il caso dei fratelli Menendez, condannati nel 1996 per l’omicidio dei genitori, José e Kitty Menendez. Secondo l’accusa, il loro obiettivo era quello di entrare in possesso dell’ingente patrimonio familiare. I due fratelli hanno invece sostenuto – e continuano ancora oggi a sostenere, mentre stanno scontando due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale – di aver agito spinti dalla paura e dopo anni di presunti abusi fisici, emotivi e sessuali…

Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez torna a concentrarsi su uno dei casi criminali più mediatici della storia recente degli Stati Uniti, cercando di andare oltre il delitto per esplorare le complesse dinamiche familiari che lo hanno preceduto e accompagnato. Il racconto adotta uno sguardo intenso e, in alcuni momenti, volutamente scomodo, anche se non sempre riesce a mantenere lo stesso livello nell’arco dei suoi episodi.

Uno dei principali punti di forza è senza dubbio il cast, capace di dare profondità a personaggi segnati da contraddizioni, traumi e conflitti familiari. Su tutti spicca Javier Bardem, eccellente nel ruolo di José Menendez: un’interpretazione intensa e inquietante, che restituisce un personaggio autoritario e ricco di sfumature, confermando ancora una volta le straordinarie capacità dell’attore.

La serie, tuttavia, presenta anche alcuni momenti di debolezza. In alcuni passaggi il ritmo diventa monotono e ripetitivo, soprattutto quando torna più volte sugli stessi avvenimenti e conflitti. Anche alcune caratterizzazioni appaiono eccessivamente marcate e certeMonsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez interpretazioni risultano talvolta troppo esasperate, finendo per togliere naturalezza a determinate scene.

Nonostante queste irregolarità, Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez riesce a mantenere l’interesse grazie alla forza della vicenda, a una messa in scena curata e, soprattutto, a un cast di ottimo livello. Una serie capace di regalare momenti intensi e interpretazioni notevoli, anche se ritmo e alcune scelte nella caratterizzazione dei personaggi non sempre risultano del tutto convincenti.

Luisa Scarlata