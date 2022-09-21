Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) è la prima stagione (composta da 10 episodi) della serie televisiva antologica statunitense di genere biografico-criminale Monster, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan per Netflix.

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer narra la vita di Jeffrey Dahmer ed esplora i fattori familiari e psicologici che potrebbero aver contribuito alla sua trasformazione in uno dei serial killer più famosi degli Stati Uniti. La sua infanzia, segnata da un rapporto complicato con i genitori, fa da sfondo allo sviluppo di un’ossessione per la morte e i corpi senza vita, che culmina nel suo primo omicidio all’età di 18 anni. Tra il 1978 e il 1991, Dahmer uccise 17 uomini e adolescenti, prevalentemente afroamericani, negli Stati del Wisconsin e dell’Ohio.

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è, a nostro giudizio, la stagione più riuscita dell’antologia creata da Murphy e Brennan fino a oggi. Lontana dal limitarsi a ricostruire la successione dei crimini commessi da uno dei serial killer più famosi degli Stati Uniti, la miniserie propone un ritratto psicologico e sociale che indaga non soltanto la figura di Dahmer, ma anche il contesto che gli ha permesso di perpetrare i suoi atroci delitti per oltre un decennio. Una storia profondamente disturbante, il cui maggiore merito risiede nella capacità di superare i confini del classico true crime per trasformarsi in un dramma sull’indifferenza, l’emarginazione e le falle di un sistema incapace di proteggere i più vulnerabili.

Il principale punto di forza della produzione è la straordinaria interpretazione di Evan Peters, che costruisce un personaggio inquietante attraverso la moderazione, i silenzi e una gestualità studiata, evitando qualsiasi rappresentazione caricaturale dell’orrore. La sua prova trova un contrappunto particolarmente efficace in Niecy Nash, la cui interpretazione restituisce alla vicenda una dimensione emotiva e profondamente umana. La regia opta per una messa in scena sobria, una fotografia dai toni desaturati e una ricostruzione meticolosa degli ambienti, capaci di restituire l’atmosfera opprimente dell’epoca. Scelte stilistiche che contribuiscono a costruire una tensione costante, senza dover ricorrere continuamente alla crudezza delle immagini.

Uno degli aspetti più interessanti della serie è la sua struttura narrativa, che sposta progressivamente il centro del racconto dalla figura dello stesso Dahmer alle sue vittime, ai loro familiari e a tutte le persone costrette a convivere con le conseguenze dei suoi crimini. Questa prospettiva permette di affrontare temi come il razzismo, l’omofobia e la negligenza delle forze dell’ordine, mostrando come i pregiudizi sociali e l’indifferenza delle istituzioni abbiano contribuito a consentire all’assassino di continuare ad agire indisturbato. La serie, tuttavia, non è priva di alcune criticità: la durata complessiva genera occasionali squilibri nel ritmo narrativo e alcuni episodi risultano ridondanti, mentre l’insistenza su determinati aspetti della vita del protagonista rischia talvolta di trasformarsi in una spettacolarizzazione della sua figura.

Nonostante queste imperfezioni, Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer si distingue per l’ambizione tematica, la solidità delle interpretazioni e una costruzione audiovisiva capace di mantenere lo spettatore in uno stato di costante inquietudine. Ryan Murphy dimostra ancora una volta la propria abilità nel trasformare fatti realmente accaduti in racconti televisivi di forte impatto, anche se non sempre riesce a trovare il giusto equilibrio tra denuncia sociale e spettacolarizzazione. Nel complesso, la profondità della sua proposta e la capacità di andare oltre la semplice ricostruzione dei fatti di cronaca la rendono, a nostro avviso, superiore alle altre stagioni dell’antologia uscite finora.

Un’opera tanto scomoda quanto necessaria, che ricorda come il vero orrore non risieda soltanto in chi commette i crimini, ma anche in una società che, troppo spesso, sceglie deliberatamente di voltarsi dall’altra parte.

Luisa Scarlata