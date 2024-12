Only Murders in the Building è una serie tv di genere commedia, creata da Steve Martin e John Hoffman. La serie è interpretata da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, ma con la partecipazione, in ogni stagione, di numerose “guest star” quali Cara Delevingne, Sting, Meryl Streep o Eva Longoria.

In Only Murders in the Building, tre sconosciuti (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) con un interesse comune per i podcast dedicati ai crimini, si uniscono per investigare su una serie di omicidi che avvengono nel palazzo in cui tutti loro vivono a New York…

Intrigante, intelligente, divertente, originale e con un cast spettacolare: Only Murders in the Building è, di fatto, un “pacchetto completo” per il pubblico.

La serie di Steve Martin e John Hoffman ci regala un trio tanto inaspettato quanto riuscitissimo, oltre ad una trama sempre avvincente che mescola diversi generi e riesce a intrigare e a divertire in egual misura.

Se cercate qualcosa di diverso e capace di sorprendervi, non perdetevi questa serie che tra l’altro, stagione dopo stagione, si arricchisce di “guest star” di altissimo livello.

Only Murders in the Building è in definitiva la commedia più vivace e intelligente del momento. Non perdetela: sarebbe un vero delitto!

Luisa Scarlata