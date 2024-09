Presunto inocente (Presumed Innocent) è una serie televisiva statunitense creata da David E. Kelley. È un adattamento del romanzo omonimo di Scott Turow, il secondo dopo il film del 1990 con Harrison Ford.

In Presunto Innocente, un crimine orribile sconvolge l’ufficio del Procuratore di Chicago quando uno dei suoi membri, Rusty Sabich (Jake Gyllenhaal), viene sospettato dell’omicidio della sua collega e amante. L’accusato dovrà lottare per mantenere unita la sua famiglia…

Il mistero e l’intrigo in Presunto Innocente non mancano. Eppure, qualcosa non funziona del tutto in questa serie che abbiamo seguito con curiosità ma, purtroppo, con poca passione.

Jake Gyllenhaal, inspiegabilmente, in questa occasione non offre il meglio di sé; alcune caratterizzazioni non sono del tutto convincenti (le reazioni della moglie del marito infedele, in primis); i “colpi di scena” sono quasi tutti abbastanza prevedibili…

In sintesi, è un vero peccato. Perché Presunto Innocente aveva tutte le carte in regola per essere una serie eccellente, ma fallisce nel tentativo, catalogandosi semplicemente come un passatempo da guardare quando non c’è niente di meglio nella vostra lista.

La domanda è: riuscirà a riscattarsi con la seconda stagione?

Luisa Scarlata