The crowded room è una miniserie di dramma psicologico composta da 10 episodi. Creata da Akiva Goldsman e sviluppata da Todd Graff, vede protagonisti Tom Holland e Amanda Seyfried.

The crowded room segue il giovane Danny Sullivan (Tom Holland) dopo essere stato arrestato per il suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 1979. Danny racconta la sua storia dal carcere attraverso una serie di interviste con la ricercatrice e psicologa Rya Goodwin (Amanda Seyfried). Gradualmente, Danny rivela il suo passato e spiega cosa lo ha portato a essere coinvolto in quel crimine…

The crowded room è ispirato al romanzo del 1981 “The Minds of Billy Milligan” di Daniel Keyes, e si basa liberamente sulla storia reale del suddetto Milligan. Però, attenzione: se non la conoscete e state già pensando di andare a cercarla, non fatelo: vi rovinereste l’intera visione della serie!

E sarebbe un grande peccato, perché The Crowded Room è una racconto memorabile che non vi lascerà indifferenti. Tom Holland offre una performance da Oscar: di fatto, egli stesso ha dichiarato alla stampa di aver vissuto una sorta di collasso psicologico e aver avuto bisogno di un periodo di riposo dopo aver terminato le riprese della serie.

Amanda Seyfried, da parte sua, non è affatto da meno e ci regala un’interpretazione altrettanto magnifica.

Più in generale, The Crowded Room è una serie davvero intensa, con un inizio che può sembrare complicato da decifrare, ma che allo stesso tempo rende impossibile l’idea di non proseguire.

Proseguite: non ve ne pentirete.

Luisa Scarlata