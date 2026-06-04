The Witness è una miniserie drammatica di 3 episodi scritta da Rob Williams e basata su fatti realmente accaduti.

The Witness ricostruisce l’omicidio di Rachel Nickell, avvenuto a Londra nel 1992 e le sue devastanti conseguenze sulla sua famiglia, in particolare sul compagno André e sul figlio Alex, che a soli due anni fu l’unico testimone del delitto. Basata sulle memorie di Alex Hanscombe, la serie racconta il trauma, il dolore e la difficile lotta di una famiglia per tornare a vivere dopo una tragedia impossibile da dimenticare.

The Witness è una miniserie true crime solida e, soprattutto, profondamente umana. Il suo merito principale è allontanarsi dai meccanismi del true crime più convenzionale per concentrarsi sulle conseguenze dell’omicidio di Rachel Nickell e, soprattutto, sul rapporto tra André e suo figlio Alex. Il risultato è un racconto più intimo, incentrato sul lutto, sul trauma e sulla necessità di trovare la forza per andare avanti.

La serie funziona particolarmente bene quando mette in secondo piano l’indagine della polizia e si concentra sul legame tra padre e figlio. Le interpretazioni di Jordan Bolger e Max Fincham/Jahsaiah Williams conferiscono credibilità e sensibilità a una storia difficile da raccontare senza cadere nel sensazionalismo.

Non tutto, però, funziona con la stessa efficacia. La parte dedicata alle indagini e alla risoluzione del caso appare più confusa, affrettata e convenzionale, mentre alcuni conflitti familiari finiscono per risultare ripetitivi. Inoltre, in soli tre episodi, la serie lascia la sensazione che alcuni aspetti avrebbero meritato maggiore approfondimento.

Nonostante questi limiti, The Witness riesce in qualcosa di importante: raccontare un caso già ampiamente conosciuto da una prospettiva diversa. Non si concentra tanto sulla scoperta del colpevole, quanto su cosa significhi convivere per anni con le conseguenze di una tragedia. Una miniserie dura, toccante e consigliabile, anche se il documentario dedicato a Rachel Nickell potrebbe risultare più completo per chi desidera approfondire la vicenda.

Luisa Scarlata