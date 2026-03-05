Vladimir è una miniserie di commedia drammatica e psicologica di 8 episodi creata da Julia May Jonas. È basata sul romanzo omonimo del 2022 della stessa Jonas, e interpretata da Rachel Weisz e Leo Woodall.

In Vladimir, una bella donna di mezza età, scrittrice, professoressa, moglie e madre (Rachel Weisz), si ossessiona per un suo nuovo collega: Vladimir (Leo Woodall). Ciò che inizia come un’attrazione intellettuale si trasforma presto in una compulsione sempre più pericolosa…

Vladimir si distingue per il suo tono affilato e senza pudori, che mescola sapientemente commedia acida, erotismo e una critica pungente alle ipocrisie del mondo accademico. Rachel Weisz regala un’interpretazione brillante, ricca di sfumature, vulnerabilità e ironia, rendendo la protagonista un personaggio affascinante e profondamente contraddittorio.

Sebbene in alcuni episodi l’ossessione centrale si dilati leggermente più del necessario e alcuni colpi di scena risultino un po’ prevedibili, la serie riesce a catturare lo spettatore con grande efficacia, spingendolo a continuare per scoprire come evolve la storia e soprattutto come va a finire. Il finale è particolarmente soddisfacente e coerente, e offre una chiusura potente.

In definitiva, Vladimir è una miniserie adulta, provocatoria e intelligente, che osa esplorare il desiderio femminile senza moralismi facili. Una proposta fresca e stimolante nel catalogo di Netflix.

Luisa Scarlata