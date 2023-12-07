Uno splendido errore (My Life with the Walter Boys) è una serie televisiva adolescenziale, adattamento dell’omonimo romanzo di Ali Novak del 2014.

Uno splendido errore, segue le vicende di Jackie Howard (Nikki Rodríguez), un’adolescente di Manhattan che, dopo essere rimasta orfana, si trasferisce in Colorado dalla famiglia Walter…

Uno splendido errore è una serie giovanile emozionante ed accessibile, che combina romanticismo, crescita personale e dinamiche familiari con un ritmo fluido e coinvolgente. Si lascia seguire con facilità, costruendo una narrazione pensata per accompagnare lo spettatore senza richiedere troppo, ma offrendo comunque momenti di vicinanza emotiva e riconoscimento dei personaggi.

Uno dei suoi principali punti di forza è proprio il cast protagonista: giovane, carismatico e assai attraente, capace di trasmettere con naturalezza la vulnerabilità tipica dell’adolescenza. La chimica tra i personaggi sostiene gran parte dell’interesse narrativo, soprattutto nelle relazioni sentimentali, sviluppate attorno a un triangolo amoroso tra fratelli che alimenta buona parte dei conflitti.

Il paragone con L’estate nei tuoi occhi è però inevitabile. Le somiglianze nella struttura della storia, nell’uso del triangolo amoroso e nell’atmosfera nostalgica sono evidenti, e Uno splendido errore finisce per apparire come una versione meno elaborata, con una scrittura più semplice e una profondità emotiva inferiore.

Nonostante tutto, la serie ottiene il suo scopo: offrire una storia romantica piacevole e facile da seguire, capace di intrattenere ed emozionare senza pretendere di reinventare il genere. Una visione gradevole per gli amanti del drama giovanile, pur rimanendo chiaramente all’ombra di modelli più solidi e riusciti.

Luisa Scarlata